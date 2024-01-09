На Одещині 11-річний хлопчик загинув, потрапивши на санках під автомобіль

Пригода сталася в селі Дубинове Савранської територіальної громади вчора по обіді.

Поліцейські попередньо встановили, що хлопчик катався на санчатах і виїхав на дорогу, по якій рухався автомобіль «ВАЗ». Водій легковика не помітив дитини і сталося зіткнення. Санки опинилися під автомобілем, а дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та політравми і була госпіталізована до лікарні.

«На даний час стан постраждалого задовільний. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезий. Встановлюються всі обставини автопригоди і вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження», – повідомив т.в.о. начальника сектору поліцейської діяльності № 2 відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олександр Кучугура.

Поліцейський закликав водіїв бути уважними під час руху, особливо у складних погодних умовах, а батьків – пильніше слідкувати за дітьми.

Подільське районне управління поліції