На Одещині невідомі у військовій формі заштовхали 14-річного хлопця в авто

Поліція розслідує справу як викрадення/

В селі Приозерне Одеської області невідомі у військовій формі заштовхали 14-річного підлітка в мікроавтобус. Там він начебто зазнав побоїв, а коли нападники дізнались, що хлопець неповнолітній, його висадили.

Про це пише місцеве медіа «Бессарабія Inform» із посиланням на начальницю соцзахисту населення місцевої селищної ради Оксану Терзі.

Інцидент трапився ще 2 квітня: тоді 14-річний хлопець йшов центральною вулицею села, коли поблизу зупинився мікроавтобус. Звідти вийшло троє чоловіків у військовій формі та з балаклавами на обличчях. Вони начебто заштовхали дитину всередину буса, де побили та зав’язали руки.

Коли ж нападники зрозуміли, що хлопець неповнолітній, його звільнили, погрожуючи, щоб він нікому не розповідав про своє викрадення.

Однак у селі зрештою дізнались про те, що підлітка викрадали, і заявили в поліцію. Правоохоронці записали свідчення хлопця, який скаржився на біль у тілі, а також знайшли очевидців викрадення.

У пресслужбі Одеської поліції повідомили, що після звернення там розпочали кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Розслідуванням керує Білгород-Дністровська військова прокуратура. // hromadske