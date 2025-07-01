На Одещині поліцейські відзначили підлітків, які не піддалися на вербування російських спецслужб

Вони не лише відмовилися від співпраці з агресором, а й повідомили про ворожу пропозицію дорослим. Правоохоронці подякували молоді за громадянську свідомість.

Четверо хлопців і дівчина віком від 14 до 17 років отримали через месенджери злочинні пропозиції від спецслужб держави-агресорки. За грошову винагороду їм пропонували зробити фото військових об’єктів, підпалити релейні шафи, автівки військових і поліцейських.

Підлітки одразу повідомили про це правоохоронцям. Завдяки їхній принциповій відмові від співпраці з ворогом вдалося попередити низку небезпечних злочинів.

«Ці діти проявили зрілість та відповідальність, показали приклад справжнього патріотизму. Вони не піддалися на ворожі обіцянки, відмовилися від «легких грошей» і обрали сторону правди. Вчинили як свідомі громадяни своєї держави. Ми щиро дякуємо їм, і закликаємо всіх не мовчати про подібні випадки», – зазначила начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова.

Правоохоронці висловили вдячність батькам за гідне виховання дітей, а самим підліткам вручили подяки та подарунки.

Їхній вчинок – надихаючий приклад для однолітків і нагадування: навіть у юному віці можна бути свідомим громадянином, який вболіває за безпеку країни.

Правоохоронці не припиняють просвітницьку роботу серед молоді, роз’яснюючи загрози вербування та правила кібербезпеки. Водночас закликають усіх бути уважними та повідомляти про будь-які підозрілі контакти чи пропозиції. Кожен небайдужий вчинок – це внесок у спільну перемогу.

Відділ комунікації поліції Одещини