На Одещині поліція розшукує 12-річну дівчину (фото)

Відділом поліцейської діяльності № 1 Подільського РУП встановлюється місцезнаходження 12-річної мешканки міста Кодима Мовчан Анастасії, яка сьогодні, 15 січня, пообіді пішла гуляти і досі додому не повернулася.

Прикмети: зріст 110-120 см, повної статури. Носить окуляри. Має вади мовлення.

Була одягнена: у куртку і шапку помаранчевого кольору.

Шановні громадяни, якщо вам відоме місцезнаходження розшукуваної дівчини, просимо повідомити за телефоном чергової частини територіального підрозділу поліції 0487794490 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області