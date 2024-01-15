На Одещині поліція розшукує 12-річну дівчину (фото)

Відділом поліцейської діяльності  № 1 Подільського РУП встановлюється місцезнаходження 12-річної мешканки міста Кодима Мовчан Анастасії, яка сьогодні, 15 січня, пообіді пішла гуляти і досі додому не повернулася.

Прикмети: зріст 110-120 см, повної статури. Носить окуляри. Має вади мовлення.

Була одягнена: у куртку і шапку помаранчевого кольору.

Увага! Розшукується неповнолітня Анастасія Мовчан!

Шановні громадяни, якщо вам відоме місцезнаходження розшукуваної дівчини, просимо повідомити за телефоном чергової частини територіального підрозділу поліції 0487794490 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області

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