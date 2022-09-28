На Одещині троє підлітків отримали важкі опіки через гру з порохом

Хлопці знайшли на околиці села коробку та балончик з написами “мисливський порох” і “побутовий пальник” й вирішили підпалити їх, внаслідок чого стався вибух.

На Одещині троє дітей отримали опіки внаслідок вибуху знайденої ними коробки з порохом.

Як повідомили журналістам в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, інцидент стався учора.

Зазначається, що діти знайшли банку з порохом, гралися з нею і порох вибухнув.

Внаслідок цього один з хлопців (2007 р. н.) отримав опіки І-ІІ-ІІІ ступенів (21-24% тіла) верхніх і нижніх кінцівок та обличчя. Ще двоє дітей (2010 та 2007 р. н.) отримали опіки І-ІІ ступенів (3-4%) рук та обличчя.

Хлопців госпіталізували до хірургічного відділення місцевого медичного закладу.

Як уточнили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, близько 16:00 на спецлінію “102” надійшла інформація з районної лікарні про те, що трьох хлопців госпіталізували з опіками.

Правоохоронці попередньо встановили, що жителі села Олексіївка віком 13-ти, 14-ти та 15-ти років під час прогулянки знайшли на околиці села коробку та балончик з написами “мисливський порох” і “побутовий пальник” й вирішили підпалити їх, внаслідок чого стався вибух.

Почувши крики потерпілих, місцеві жителі викликали “швидку”.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Встановлюються повні обставини події. // УНІАН