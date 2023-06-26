Крім Романа Дяжука постраждали ще три людини.

На Одещині в моторошній ДТП загинув відомий фермер-новатор, керівник підприємства “Дунайський аграрій”.

Як повідомила голова Саф’янівської громади Наталія Тодорова, вчора у жахливій ДТП загинув депутат Сафʼянівської сільської ради, фермер, керівник ТОВ “Дунайський аграрій” Роман Дяжук.

“Роман Улянович був доброю та світлою людиною, неймовірно любив справу всього свого життя – фермерство, мав багато креативних ідей та цікавих планів на майбутнє”, – підкреслює вона.

У прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області повідомили, що аварія сталася ввечері 25 червня у Білгород-Дністровському районі – на 137-му кілометрі автодороги “Одеса – Рені”.

“Надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю легкового та вантажного автомобілів. Внаслідок події загинув водій 1974 року народження та постраждали три особи: чоловік 1967 року народження, жінка 1978 року народження та дівчина 2004 року народження”, – розповіли у прес-службі.

Що відомо про загиблого

Дяжук Роман – керівник ТОВ “Дунайський аграрій”, що займається вирощуванням зернових і технічних культур, овочів і баштанних, тваринництвом, є одним з найбільших в Україні виробників органічної продукції. На підприємстві повністю відмовилися від хімічних добрив, пестицидів, ГМО та консервантів та отримали міжнародну сертифікацію й довгоочікувану позначку Organic.

Підприємство розташоване у селі Саф’яни Одеської області на 45-тій “золотій” паралелі, що вважається золотою серединою планети і територією з найсприятливішими умовами для вирощування фруктів, овочів та для виноробства. // УНІАН