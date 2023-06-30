На одній з АЗС мережі «ОККО» заправляли бензином розбавленим водою, в результаті більше 20 автівок вийшли з ладу

Ввечері 30 червня на АЗС «ОККО» у с. Солонка, що на вулиці Стрийській, 34 трапився неприємний інцидент, де клієнтам залилм неякісне пальне.

Як зазначає видання Lviv1256.com про це повідомили водії автомобілів, що вийшли з ладу, після заправки своїх машин.

Більшість з тих, хто заправлявся на цій конкретно заправній станції бензином А-95, різко почали зупинятись посеред дороги після кількох кілометрів їзди або й взагалі не змогли виїхати. Через це з ладу вийшли близько 20 автомобілів. Власники автівок змушені були викликати евакуатори і поліцію.

Потерпілі водії продемонстрували бензин, який набрали з заправної колонки в прозору бутиль, і ця рідина зовсім не схожа на бензин марки 96.

В компанії після розголосу в мережі відповіли на інцидент:

«Наші клієнти, сьогодні на АЗК у Львівській обл., Солонка, вул.Стрийська, 34, о 18:30 сталася технічна несправність і вода потрапила у резервуар з бензином марки 95.

Не в наших правилах замовчувати такі речі. Ми визнаємо технічну несправність і приносимо вибачення за завдані незручності.

Наразі всіх водіїв, хто заправився на цьому АЗК бензином марки 95 сьогодні після 18:30 прохання у разі виникнення несправностей з авто звернутися на гарячу лінію ОККО – 0 800 501 101.

Наразі ми фіксуємо всі звернення, оперативно опрацьовуємо заявки, витрати на ремонт та евакуатори будуть компенсовані».

Нагадаємо, що з 1 липня вартість палива в Україні збільшиться, бо повертається ПДВ 20% (зараз 7%). Тому на заправках 30 червня був ажіотаж. За задумом представників влади, зростання податків має стати додатковим джерелом наповнення державного бюджету, який через війну є надзвичайно дефіцитним.