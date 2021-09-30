На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии

Источник: пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран в комментарии УП
Прямая речь: «В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завышень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь».
Детали: По словам пресс-офицера, это трагическое событие произошло 28 сентября на военном полигоне под Киевом.
На Facebook-странице Сокальского городского совета размещена информация, что прощание с Романом состоится 1 октября. // УП