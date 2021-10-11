На Полтавщині перевернувся автобус, постраждали 11 осіб

Автобус з’їхав у кювет та впав на бік.

У понеділок вранці на дорозі Київ — Харків недалеко від села Карпилівка (Лубенський район Полтавської області) перевернувся пасажирський автобус Scania, який їхав у столицю з Луганської області.

На сайті Національної поліції повідомляється, що автобус під керуванням 56-річного водія з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік.

У автобусі їхали двадцять два пасажири та двоє водіїв. Унаслідок ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

Поліція збирається відкрити за фактом аварії провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. // LB.ua