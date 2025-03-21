Німеччина конфіскувала танкер російського «тіньового флоту» із нафтою на €40 млн.
Митниця заарештувала танкер під панамським прапором, Eventin, який стояв на якорі біля острова Рюген з середини січня.
Уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.
Раніше між міністерствами велися інтенсивні обговорення щодо подальших дій з танкером, який рухався з російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту. У середині січня Eventin дрейфував на північ від Рюгена без можливості маневрувати, і через загрозу розливу нафти судно було відбуксироване та поставлене під постійний нагляд берегової охорони і федеральної поліції. З кінця лютого танкер був внесений до списку ЄС як частина «тіньового флоту» Росії.
Влада зараз вивчає, як безпечно вивантажити нафту з танкера та що робити з судном. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія прагне якомога швидше позбутися танкера через його потенційний негативний вплив на навколишнє середовище та туризм.
Нагадаємо, що європейські країни таємно обговорюють можливість масштабного затримання російських нафтових танкерів у Балтійському морі. Ці переговори активізувалися після арешту фінською владою судна Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні підводної електролінії між Естонією та Фінляндією.
Як повідомлялося, «тіньовий флот» Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць.Tweet