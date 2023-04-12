Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні жахнулась чергового злочину росіян, але на сайті ООН війни нібито не існує

“На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла вірогідно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні — притягнуті до відповідальності.” – заявив речник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Криштоф Яновські.

Але на головній сторінці сайту ООН війни нібито не існує. Головна подія сьогодні, згідно баченню ООН це Міжнародний день польоту людини (Гагаріна) в космос. Жодної згадки про людоненависницьку війну яку розвʼязала путінська Росія в центрі Європи проти України, немає ні на якій мові на головній сторінці сайту Організації Обʼєднаних Націй.

Скріншот головної сторінки сайту ООН на 12 квітня17:20

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав абсурдом головування росії у Раді безпеки ООН у той час, як російські військові чинять звірства проти українських військовополонених.