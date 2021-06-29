Евро-2020: сборная Украины проходит Щвецию и выходит в 1/4 финала

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины дожимает шведов и вырывает победу в добавленное время второго овертайма — 2:1. Желто-синие 3 июля в Риме сыграют в четвертьфинале с Англией.

Швеция – Украина 1:2 (1:1, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – 27 Зинченко, 1:1 – 43 Форсберг, 1:2 – 120 Довбик.

Составы:

Швеция – Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина – Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).

Предупреждения:

Кулусевски (69), Ярмоленко (79), Форсберг (85), Довбик (120).

Удаление:

Даниэльссон (99).