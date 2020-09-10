«Рух опору капітуляції» навідався до Зеленського в Конча-Заспу (фото)

Активісти «Руху опору капітуляції» приїхали до резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі аби висловити протест проти рішення ТКГ про спільну з окупантами інспекцію позицій ЗСУ.

#Букви вели трансляцію з місця.

Активісти заявили, що це рішення Тристоронньої контактної групи — “злочин проти держави та здача національних інтересів”.

“Це після свідомого зриву операції щодо “вагнерівців”, після “перемир’я” зі смертями бійців і перед зустріччю радників країн нормандської четвірки за участі Єрмака. Все це кроки на знищення нашої Незалежності. Капітуляцію треба зупинити тут і зараз”, — йдеться в заяві “РОК”.

Аби висловити свою незгоду з діями влади, кілька сотень активістів влаштували під будинком в Конча-Заспі, де мешкає Зеленський, акцію протесту, так звану “РОК-інспекцію”.

Крім того, протестувальники вважають, що лідер держави здійснив державну зраду і має відповісти за це перед законом.

Між виступами учасники скандували “Зелю — геть”, “Путін — х***о, Зеля — с***ло” та інші лозунги.

Наприкінці акції протестувальники палили фаєри та влаштували феєрверк.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви