Путін не визнає територіальну цілісність України

Володимир Путін може писати статті про єдиний народ українців і росіян, але Україні при цьому важливо пам’ятати уроки історії, зміцнювати армію і не забувати про військову загрозу.

Таку думку в інтерв’ю «ФАКТАМ» висловив кореспондент агентства УНІАН в Москві Роман Цимбалюк.

Журналіст не дивується логічним неузгодженням в статті Путіна і радить не залишати поза увагою головне:

«Яким був головний посил Путіна? Що ні Росія, ні він сам не визнають українську незалежну державу і територіальну цілісність України. Тобто в цьому імперському шовіністичному концепті можна, звичайно, говорити про громадянську війну — якщо немає України, тоді це війна між одним народом. Але в Україні і в світі з цього приводу дещо інша думка».

Цимбалюк звертає увагу, що російські пропагандисти останнім часом перестали називати українців «братнім народом», навпаки, з’явилися заклики знищити українську політичну ідентичність.

«Пам’ятайте, такі ідеї вже колись були реалізовані, коли ми жили в одній великій країні? Почитайте історію. Тому для нас нового рецепта протидії Росії поки ніхто не придумав. Він один — зміцнювати армію. Як заповідали наші предки: „Хочеш миру — готуйся до війни“. Думаю, що зараз обстановка напружена майже так само, як в 2014—2015 роках», — додав журналіст.

Нагадаємо, Роман Цимбалюк розповів «ФАКТАМ» про особливості нинішньої російської пропаганди і її псевдологічні висновки. Про це в інтерв’ю «Кремлівська пропаганда вселяє людям, що у відносинах з Україною Росія — постраждала сторона».