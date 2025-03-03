Макрон розкрив деталі спільного з Британією мирного плану

Зокрема, йдеться “перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі” строком на один місяць, повідомив президент Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про основні напрямки спільного з Великобританією плану щодо припинення війни Росії проти України. Зокрема, це може бути “перемир’я в повітрі, на морі і в енергетичній інфраструктурі”, яке триватиме місяць, повідомляє французьке видання Le Figaro у неділю, 2 березня.

“Ми знаємо, як це виміряти”, – вказав Макрон. Він також пояснив, що сьогоднішня лінія фронту еквівалентна відстані між Парижем і Будапештом, а тому контроль у разі припинення вогню буде складним завданням.

За словами французького президента, розгортання європейських військ на території України у найближчі тижні не планується. На його думку, солдати можуть бути залучені на більш пізньому етапі.

“Питання в тому, як використати цей час, щоб спробувати досягти доступного перемир’я”, – зазначив він. На його думку, переговори триватимуть кілька тижнів, а розгортання військових сил можливе після підписання мирної угоди.

Водночас Макрон наголосив, що не вірить у перемир’я, яке би було укладене між Росією та США, адже переконаний, що президент РФ Володимир Путін прагнутиме принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації.

“Ми хочемо миру. Ми не хочемо цього за будь-яку ціну, без гарантій”, – наголосив президент Франції. // DW