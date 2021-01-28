На Полтавщині від отруєння чадним газом загинули двоє людей

Вчора, 27 січня від слідчого Кобеляцького відділу поліції надійшло повідомлення, що 24 січня в с. Іванівка Полтавського району в приватному житловому будинку виявлено 75-річного чоловіка та 72-річної жінки.

Про це повідомили в управлінні цивільного захисту Полтавської ОДА.

Відповідно до висновку Кобеляцького відділу бюро слідчо-медичної експертизи, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.

Ознак пожежі не було, обставини з’ясовуються. // irt.pl.ua