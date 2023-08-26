На Полтавщині чоловіка до смерті покусали шершні

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 25 серпня, близько 10:30, надійшло повідомлення від медиків, що поблизу села Братешки Решетилівської громади, помер чоловік. За попередньою інформацією, його ймовірно покусали шершні. Поліція встановлює обставини події.

Отримавши повідомлення про загибель людини, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 57-річний житель села Сагайдак, Шишацької селищної ради, Миргородського району.

За попередньою інформацією, чоловік здійснював очищення залізничних колій від трави та хащ, де випадково зачепив рій шершнів. Від численних укусів комах чоловікові стало зле. На місце негайно прибула швидка допомога, але врятувати йому життя не вдалося. Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)