Поліцейські з’ясовують обставини ДТП з потерпілими на Столичному шосе (фото)
Сьогодні, близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе. На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.
Попередньо встановлено, що між автомобілями «Dodge” та «ВАЗ» трапилося ДТП. Коли водії та пасажири автівок, вийшли з автомобілів та знаходились біля місця ДТП, в стоячий автомобіль «Dodge» в’їхало авто «Toyota».
У результаті зіткнення пасажирка автомобіля «Dodge» та водій автомобіля «Toyota» отримали травми.
Слідчі продовжують працювати на місці події. Інформацію буде оновлено.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet