В Києві сталась аварія в енергосистемі

Частина столиці та Бучанського району залишились без світла

В Києві вранці 24 квітня сталась аварія в енергетичній системі міста. Як наслідок частина Святошинського районі столиці, а також частина Бучанського району Київської області залишилась без електропостачання, повідомили в ДТЕК.

В компанії зазначили, що енергетики уже ліквідовують наслідки аварії. Зокрема, для зменшення чисельності абонентів без електропостачання частину знеструмлених будинків переключають за резервними джерелами живлення.

«За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі впродовж найближчих двох годин», – прогнозують у компанії.

В Міністерстві енергетики уточнили, що через технічні причини в Київській області відключено 5899 абонентів у п’яти населених пунктах.

В «Укренерго» зазначили, що вранці в середу споживання електроенергії в Україні на 10% перевищує вчорашній рівень в цей же час. Очікується, що впродовж всієї доби в енергосистемі буде зберігатись дефіцит електроенергії, оскільки чпошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції України не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів.

Нагадаємо, що після російських ракетних атак на енергосистему України ПАТ «Центренерго» заявило про втрату 100% генерації – Зміївську ТЕС у Харківській області і Трипільську ТЕС у Київській.

У ДТЕК у свою чергу повідомили про втрату 80% потужностей – серйозно пошкоджені п’ять із шести їхніх ТЕС. // Дзеркало тижня