На Полтавщині легковик «наздогнав» вантажівку: травмовані двоє дітей та двоє дорослих (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 липня, близько 7-ї години, на 180 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Вили, Новооржицької територіальної громади. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль «BMW», під керуванням водія, 2000 року народження, зіткнувся із вантажівкою «Volvo», за кермом якої перебував 55-річний водій.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажири легковика (чоловік, 1971 року народження, та двоє дітей, 2008 та 2013 року народження) отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини ДТП встановлюють слідчі слідчого управління поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)