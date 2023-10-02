На Полтавщині робітник підприємства загинув унаслідок ураження струмом

Трагічна подія сталася 1 жовтня, близько 7:30, на одному з підприємств, розташованому на території Новоселівської громади Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, трактор-навантажувач, яким керував 54-річний місцевий житель, зачепив ковшем лінію високовольтної електромережі, після чого сталося задимлення. Під час спроби вийти з кабіни трактора чоловіка вразило струмом. На місце події працівники підприємства негайно викликали екстрену медичну допомогу. Але, на жаль, врятувати його не вдалося. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)