На Полтавщині робітник підприємства загинув унаслідок ураження струмом

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Трагічна подія сталася 1 жовтня, близько 7:30, на одному з підприємств, розташованому на території Новоселівської громади Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, трактор-навантажувач, яким керував 54-річний місцевий житель, зачепив ковшем лінію високовольтної електромережі, після чого сталося задимлення. Під час спроби вийти з кабіни трактора чоловіка вразило струмом. На місце події працівники підприємства негайно викликали екстрену медичну допомогу. Але, на жаль, врятувати його не вдалося. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

на полтавщині поліція встановлює обставини загибелі робітника підприємства внаслідок ураження струмом

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини 
(За інформацією Полтавського РУ поліції)

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