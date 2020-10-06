В будинках на 5 вулицях Києва відключили воду (адреси)
Сьогодні, 6 жовтня, на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.
Тимчасово відключили воду за таким адресами:
- вул. Бастіонна, 12
- пр-т. Науки, 31, 33, 35, 35/2, 35/4, 35 корп.3, 39
- вул. Академіка Писаржевського, 8
- вул. Ірпінська, 72, 74
- вул. Чорнобильська, 18
– Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень, – йдеться у повідомленні Київводоканалу.
Орієнтовний строк виконання робіт – 1 доба. // Вечірній КиївTweet