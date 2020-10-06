В будинках на 5 вулицях Києва відключили воду (адреси)

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Сьогодні, 6 жовтня, на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

Тимчасово відключили воду за таким адресами:

На 5 вулицях Києва відключили воду: адреси

  1. вул. Бастіонна, 12
  2. пр-т. Науки, 31, 33, 35, 35/2, 35/4, 35 корп.3, 39
  3. вул. Академіка Писаржевського, 8
  4. вул. Ірпінська, 72, 74
  5. вул. Чорнобильська, 18

– Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень, – йдеться у повідомленні Київводоканалу.

Орієнтовний строк виконання робіт – 1 доба. // Вечірній Київ

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