На Сумщине покончил с собой подозреваемый в убийстве

Вчера утром, в с. Уланово местным жителем было обнаружено тело мужчины, который свел счеты с жизнью через повешение. После чего очевидец сообщил полицейским о находке.

Прибывшие на место событий правоохранители опознали 33-летнего фигуранта убийства, совершенного в конце октября в Эсмани. Тогда полицейские оперативно разыскали троих преступников, а четвертому удалось скрыться. Сегодня же беглеца нашли мертвым.

Напомним, в поселке Эсмань на Глуховщине компания мужчин, среди которых несовершеннолетний и малолетний юноши, сильно избили своего знакомого во время совместного употребления спиртных напитков. Чтобы скрыть это преступление, едва живого мужчину отвезли к озеру и сбросили в воду. // Глухів.info