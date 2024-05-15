Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Пересипському районі Одеси

Унаслідок автопригоди, що сталася сьогодні, 15 травня, близько 10-ї години на Миколаївській дорозі за участю двох легковиків «RENAULT» та «КІА», загинуло двоє людей.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «КІА» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «RENAULT», що рухався у попутному напрямку, а потім в’їхав в електроопору.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів «КІА». Самого водія госпіталізували, ще одному його пасажиру надали медичну допомогу на місці, госпіталізація йому не знадобилась.

На місці події працювали співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області.

В обох водіїв відібрали біологічні зразки для перевірки на наявність алкоголю в організмі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель декількох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

В рамках провадження призначено низку експертиз. Повні обставини події встановлюються.

Наразі вирішується питання щодо затримання водія «КІА» в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру.

Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і не наражати на небезпеку ні себе, ні оточення.

Відділ поліції №3 Одеського районного управління поліції №1