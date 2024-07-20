В Одеському районі мотоцикліст загинув у зіткненні з вантажівкою на зустрічній смузі (фото)

Автопригода сталася вчора, 19 липня, на автодорозі поблизу села Прилиманське.

Поліцейськими попередньо встановлено, що 37-річний водій мотоциклу «Ямаха» не вибрав безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу руху де зіткнувся з вантажним автомобілем «ДАФ», під керуванням 55-річного водія.

Від отриманих травм керманич двоколісника загинув на місці.

Водій вантажівки не постраждав. За результатами перевірки на стан сп’яніння – він тверезий.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції та група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик. З метою встановлення повних обставин автопригоди, в ході розслідування буде проведено низку експертиз.

Слідство триває.

Поліцейські вкотре наголошують водіям на необхідності неухильно дотримуватись ПДР. Не перевищуйте дозволену швидкість руху. При виконанні будь-яких маневрів впевниться, що це буде безпечно для вас та інших учасників дорожнього руху.

Не наражайте на небезпеку себе та оточення.

Одеське районне управління поліції №2