На Полтавщині у ДТП загинув водій автобусу

За попередньою версією, сталося зіткнення між вантажним автомобілем та автобусом.

На Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій маршрутного автобуса та травмувалася пасажирка.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 липня близько 13:15 на автодорозі Полтава – Красноград поблизу села Кошманівка Полтавського району. Слідчі поліції з’ясовують причини та обставини ДТП», – йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, сталося зіткнення між вантажним автомобілем та маршрутним автобусом «Еталон» сполученням Дніпро-Суми. Унаслідок ДТП водій автобуса загинув на місці події. В автобусі також перебували 12 пасажирів, одна пасажирка з травмами потрапила до лікарні. // LB.ua