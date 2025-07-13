На Полтавщині в аквапарку загинула дитина

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 12 липня близько 18:00 надійшло повідомлення від медиків про те, що на території аквапарку у Супрунівці дитина впала у басейн. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що 6-річний хлопчик випадково впав у басейн. Без свідомості його дістали із води. Медики провели реанімаційні заходи але врятувати дитину не вдалося.

Наразі за даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)