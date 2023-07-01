На Полтавщині водій на Citroën в’їхав у відбійник, загинув підліток

Водія з травмами доправлено до лікарні.

У Полтавській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув підліток, ще одну людину травмовано.

На Полтавщині Citroën в'їхав у відбійник, загинув підліток

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Аварія сталася на дорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу міста Хорола Лубенського району.

Фото: Нацполіція

За попередніми даними слідства, водій автомобіля Citroën Berlingo, 1981 року народження, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на металевий відбійник.

“Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній пасажир, 2008 року народження, дістав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Водія з травмами доправлено до місцевої лікарні”, – поінформували у поліції. // LB.ua

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