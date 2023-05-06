У Росії чомусь горять склади з порохом

У селищі Первомайський Свердловської області загорілися склади з порохом.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби.

За словами співрозмовника, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

“Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох”, – сказав співрозмовник агентства.

Повідомляють, що селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

Пізніше в ГУ МНС підтвердили пожежу на складах в уральському селищі Первомайський. Попередньо, постраждалих немає. // УП