На Прикарпатье второй день горит цистерна с газом (фото)

В селе Креховичи Ивано-Франковской области, на трассе «Стрый-Мамалыга» спасатели второй день тушат цистерну с газом. Из ближайших домов от места происшествия эвакуировали людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

«16 февраля в 14:22 в с. Креховичи, Калушского района, на автодороге «Стрый-Мамалыга», произошло возгорание автоцистерны со сжиженным газом (объемом 40 м куб.) на площади около 9 м кв», — говорится в сообщении.

Указано, что спасатели провели замеры концентрации опасных веществ в воздухе.

«Превышения предельно-допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено», — заявили в ведомстве.

Вместе с тем, спасатели эвакуировали из ближайших домов 5 человек. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на сегодняшнее утро (07:00). Продолжается ликвидация пожара цистерны газовоза, для ее охлаждения от ГСЧС привлечено 28 человек личного состава и 7 единиц техники.