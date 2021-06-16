На Прикарпатті громадяни частково перекрили трасу «Тязів-Снятин» через незадовільний стан дороги в селах
16 червня у селі Озеряни Олешанської територіальної громади люди знову частково перекрили рух транспорту на автодорозі P-20 сполученням «Тязів-Снятин», у зв’язку із незадовільним станом дороги в селах Озеряни та Обертин.
На місці події працюють 16 працівників поліції, а також поліцейські діалогу, які забезпечують публічний порядок та безпеку дорожнього руху.
Правооохронці наголошують, що вирішення всіх конфліктів має відбуватися виключно в правовому полі.
З метою інформування та для об’їзду виставлено три пости поліцейських.
Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини