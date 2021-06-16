На Прикарпатті громадяни частково перекрили трасу «Тязів-Снятин» через незадовільний стан дороги в селах

16 червня у селі Озеряни Олешанської територіальної громади люди знову частково перекрили рух транспорту на автодорозі P-20 сполученням «Тязів-Снятин», у зв’язку із незадовільним станом дороги в селах Озеряни та Обертин.

На місці події працюють 16 працівників поліції, а також поліцейські діалогу, які забезпечують публічний порядок та безпеку дорожнього руху.

Правооохронці наголошують, що вирішення всіх конфліктів має відбуватися виключно в правовому полі.

З метою інформування та для об’їзду виставлено три пости поліцейських.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини