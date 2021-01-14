На Рівненщині авто влетіло у відбійник: двоє чоловіків загинули, двох жінок госпіталізували (фото)

Сьогодні, 14 січня, близько першої ночі на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу селища Гоща 31-річний львів’янин, водій автомобіля «Audi А5», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на металевий відбійник.

Внаслідок керманич легковика загинув на місці.

Пасажиру авто — рідному брату-однолітку медики «швидкої» надавали допомогу на місці події, однак, життя його врятувати не вдалося.

Іще дві пасажирки, 27-річні жительки Львова, доставлені до лікарні. Їх із різними нетяжкими травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.

Поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП. // Рівне-1