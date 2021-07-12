На Рівненщині у ДТП загинув 16-річний водій квадроцикла

У селі Грабунь Рівненської області в неділю, 11 липня, о 17:10 сталась ДТП, у якій загинув 16-річний хлопець.



Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

За даними слідства, 16-річний хлопець взяв у батьків квадроцикл та разом з однолітком катався лісовою дорогою. Раптово підліток не впорався з керуванням та врізався у дерево. Водій загинув на місці, його пасажира рятують медики.

Відомо, що підлітки були без захисних шоломів.

У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. // Діло