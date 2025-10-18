На російському військовому заводі «Авангард» стався вибух, відомо про серйозні пошкодження

У Росії стався потужний вибух на військовому заводі “Авангард” у Стерлітамаку в Республіці Башкортостан, місцева влада повідомляє про серйозні пошкодження та постраждалих.

Джерело: російське видання “Медуза“, глава Башкортостану Радій Хабіров, місцеві пабліки

За даними місцевих ЗМІ, звук вибуху чули мешканці різних районів міста.

Глава Башкортостану підтвердив, що в одному з цехів заводу стався вибух. Будівля цеху отримала “серйозні пошкодження”. У результаті вибуху є 8 постраждалих.

За даними “РБК Уфа”, “Авангард” займається роззброєнням боєприпасів і утилізацією вибухових речовин, а також виробляє вибухові речовини, спецпродукцію, тару і комплектуючі для систем реактивного залпового вогню (РСЗО). // УП