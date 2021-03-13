На Ровенщине подростки попали в ДТП: один погиб, трое в реанимации

В Ровенской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Водитель автомобиля погиб, трое пассажиров находятся в реанимации.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

Сообщение об автопроисшествии между селами Антоновка и Нетреба Варашского района в полицию поступило 12 марта в 21:30.

«Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля «Audi А6″, житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. В пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней — открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое — жители Малых и Больших Цепцевичей, ученики местных школ, находятся в реанимации», — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься.

В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.