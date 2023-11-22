На Сарненщині авто в’їхало у бетонні блоки: травмувалися четверо осіб, серед яких — неповнолітні

На щастя, всі отримали незначні тілесні ушкодження. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Про автопригоду в Сарненському районі на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» до поліції вчора о 21:06 повідомили медики «швидкої» .

Слідчо-оперативна група відділення №2 (смт Рокитне) на місці події з’ясувала, що 25-річний водій автомобіля «Citroën Jumpy», не врахував стан дорожнього покриття, не вибрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки блокпоста.

У салоні також перебувало четверо осіб — усі жителі села Лінчин колишнього Березнівського району. Пасажирів віком 13-ти, 14-ти, 20-ти та 23-х років доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

Водій за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий.

Поліцейські наголошують учасникам дорожнього руху бути вкрай обережними та зважати на погіршення погодних умов, неухильно дотримуючись ПДР.

Поліція Рівненської області