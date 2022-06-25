На столичній Троєщині сталася сильна пожежа на СТО

У Києві, на Троєщині, у суботу, 25 червня, сталася масштабна пожежа на СТО. Рятувальники, поліція та медики зараз перебувають на місці НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «Реальний Київ».

«На Троєщині дуже сильна пожежа, запах гару вже відчувається в повітрі. Горить дуже масштабно, полум’я швидко спалахує через вітер», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляють очевидці, на місці пожежі чути звуки вибухів.

«Горить двоповерховий будинок попередньо на площі 600 квадратних метрів. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності. На місце їдуть додаткові сили рятувальників», — додають у Telegram-каналі.