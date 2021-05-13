На столичной Оболони на ходу загорелась «Газель» (фото)

В четверг, 13 мая, в Оболонском районе Киева на улице Маршала Малиновского на ходу загорелась Газель.

О пожаре сообщили в 9:55 по адресу улица Маршала Малиновского, 1, в Оболонском районе столицы. Сообщает Информатор по данным ГСЧС.

На проезжей части дороги во время движения в автомобиле Газель возник пожар. Пока водитель пытался потушить пожар, неравнодушные граждане вызвали на помощь спасателей. Пожарные, не теряя времени сразу приступили к тушению пожара. В 10:05 пожар локализовали и в 10:08 ликвидировали.

На месте происшествия были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливать следствие.