На Закарпатті з горе-сім’ї вилучили трьох дітей

За неналежний батьківський догляд ювенальні поліцейські Іршави вилучили з сім’ї трьох діток

Сьогодні, 30 березня, ювенальні поліцейські Іршави вчергове навідалися до підопічної багатодітної сім’ї в сусідньому селі Собатино. Під час попередніх відвідин інспектор ювенальної поліції фіксувала постійну відсутність матері дітей вдома. В той самий час дві дівчинки 10 та 11 років, а також їхній 5-літній братик проживали в неналежних умовах та були залишені на самих себе.

Спілкуючись із жінкою, поліцейська неодноразово наголошувала їй на необхідності виконувати свої материнські обов’язки, доглядати за дітьми та приділяти їм увагу, турботу та піклування. Проте жителька Собатина систематично нехтувала порадами та залишала дітей напризволяще.

У результаті — двох сестричок та братика поліцейські, разом із представниками соціальних служб, вилучили та поселили в Батівському дитячому будинку. Тепер діти перебуватимуть у безпеці.

Сама ж матір понесе відповідальність відповідно до статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Окрім цього вирішується питання щодо позбавлення її батьківських прав.

Шановні батьки, ігнорування належного виховання свої дітей, залишення їх у неприйнятних для життя та розвитку, а іноді й небезпечних умовах – це не тільки порушення чинного законодавства, а й порушення моральних норм та принципів. Не позбавляйте дітей справжнього дитинства та надважливої для них турботи.

Поліція Закарпатської області