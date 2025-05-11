На столичних Позняках горить магазин (відео)

Офіційної інформації поки нема.

На столичних Позняках розпочалась масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

За попередньою інформацією, горить кіоск – магазин одягу.

Офіційної інформації поки нема.