На столичних Позняках горить магазин (відео)

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Офіційної інформації поки нема.

На столичних Позняках розпочалась масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Офіційної інформації поки нема.

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