На Тернопільщині чоловік загинув від ураження електричним струмом

Бездиханне тіло чоловіка на приватній нежитловій території виявив підприємець вранці 3 серпня в селі Плебанівка Теребовлянської громади. Він одразу викликав поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. Судово-медичний експерт, який оглядав потерпілого встановив, що останній помер від ураження струмом.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що вночі під час негоди вітер обірвав електропровід. Потерпілий вранці прийшов до знайомого, доторкнувся до металевої огорожі і через його тіло пройшов електричний струм.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області