У Києві під «реорганізованим» Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів

У Києві сталися сутички під Олімпійським коледжом ім. Івана Піддубного.

Студенти і викладачі намаглися потрапити у приміщення коледжу, однак їм завадили правоохоронці, пише «Укрінформ».

За словами кореспондента, швидка медична допомога забрала тренера і двох студентів внаслідок сутичок з поліцією.

На сторінці коледжу в Facebook заявили, що на навчальний заклад відбувається рейдерська атака.

«Поліція за вказівками ректора НУФВіС Євгенія Імаса та заступника міністра освіти і науки Стрельченка застосувала силу до студентів та працівників коледжу», — йдеться у повідомленні.

Відомо також, що декількох осіб затримала поліція.