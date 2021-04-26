Росія висилає ще одного українського дипломата

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії .

Повідомляється, що дипломата вишлють у зв’язку з нібито «недружніми діями української сторони». Йдеться про висилку співробітника посольства Росії в Києві Євгена Чернікова. У зв’язку з цим дипломата з посольства в Москві оголосили «persona non grata».

«Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня. Відповідна вербальна нота сьогодні була направлена посольству України в Москві», — йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС Росії не розкривають ім’я цього українського дипломата.

Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка нібито «при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ». А 22 квітня його вислали з території Росії.