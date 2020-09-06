В ДТП на Варшавской трассе под Киевом погибли водитель мотоцикла и его пассажирка (фото)

В ночь на воскресенье, 6 сентября, на Варшавской трассе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и Fiat Doblo.

По словам очевидцев, пилот спортивного мотоцикла, вроде бы не справился с управлением, и выскочил на встречную полосу, где влетел в Fiat Doblo. Удар был настолько сильным, части тела водителя мотоцикла и его пассажирки разбросало на десятки метров, а части поврежденного байка загорелись.

В результате случившегося погиб водитель мотоцикла, его пассажирка. Также получил травмы разной степени тяжести водитель Fiat Doblo, который оказался зажатым в поврежденном авто. После его извлечения он был доставлен в больницу.

На месте случившего работала полиция, которая устанавливала личности погибших, а также причину этой смертельной ДТП. Очевидцы не исключают того, что пилот мотоцикла превысил скорость, что и привело к трагедии. // Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»