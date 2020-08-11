На трасі Київ–Одеса у зіткненні двох вантажівок загинуло двоє людей
Про це повідомили в пресцентрі ДСНС Одеської області.
Там зазначили, що аварія сталася на 307 кілометрі траси в Любашівському районі.
Повідомлення про ДТП співробітники Служби порятунку отримали в 17.06. Вантажний автомобіль Renault Magnum врізався в припарковану вантажівку такої ж марки.
Внаслідок ДТП загинули водій 1993 року народження та пасажир 1994 року. Загиблих з авто діставали рятувальники ДСНС за допомогою спецінструменту. Поліція встановлює обставини аварії. // Вартові еспресоTweet