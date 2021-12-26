На трассе под Киевом в ДТП с возгоранием авто пострадала семья с двумя маленькими детьми (фото)

На автодороге Киев-Чернигов в Киевской области ВАЗ столкнулся с BMW X5. В результате загорелся ВАЗ. Пострадали четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних детей.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

“Сегодня, 26 декабря, около 14 часов в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чернигов, вблизи села Скибин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого возникло возгорание транспортного средства”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что, по предварительным данным, произошло столкновение ВАЗ-2115 под управлением 32-летнего водителя и BMW X5, который двигался впереди. В результате столкновения произошло возгорание ВАЗа.

“32-летний водитель и его пассажиры: жена и двое несовершеннолетних детей 7- ти и 9- ти лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи”, — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции, спасатели и медики.

После установления всех обстоятельств аварии, полицейские предоставят правовую квалификацию.