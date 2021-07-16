На турецком курорте Кемер бизнесмен из Украины устроил пьяный дебош и избил ребенка

На турецком курорте Кемер собственник украинского предприятия Торос-Груп Роман Александрович Трухачов (Roman Trukhachov) в нетрезвом состоянии сначала напал на маленького ребенка, а затем устроил драку с его отцом. На место происшествия была вызвана турецкая полиция. Все подробности происшествия описаны в прилагаемом протоколе полиции, который опубликовало издание «Досье«.

Роман Трухачов со своей семьёй после нападения на ребёнка.

Как отмечает издание, по словам полицейских, поводом для безобразной выходки Романа Трухачова стал конфликт его малолетнего сына с ровесником. Некоторое время дети мирно играли вместе в детской комнате отеля. Потом между ними произошла ссора. Сын Романа Трухачова пожаловался отцу на своего обидчика. Трухачов-старший, которій как утверждают журналисті издания біл в нетрезвом состоянии, в ярости вскочил и побежал к семье мальчика. Подскочив к ним, Трухачов безо всяких объяснений якобі схватил чужого малыша и стал его бить, громко и нецензурно ругаясь.

Отец мальчика быстро прекратил экзекуцию своего сына. Вместо извинений Роман Трухачов накинулся с кулаками на отца второй семьи. После драки семья пострадавшего ребенка обратилась в полицию. На этом этапе испугавшийся правоохранителей Роман Трухачов начал предлагать «замять инцидент».

«Если уж на то пошло, то ладно, я извиняюсь», — сказал он. Однако пострадавшая семья отказалась принять такие извинения. В результате турецкая полиция зафиксировала все подробности инцидента. Указав, что Роман Трухачов в нетрезвом состоянии сначала без объяснений напал на чужого ребёнка и бил его, а затем устроил драку с отцом ребенка.

Роман Трухачов

Как отмечает издание «Досье«, бизнесмен Трухачов в Украине занимается изготовлением ортопедических изделий. Позиционируя принадлежащую ему фирму «Торос-Груп» (TorosGroup) как «ведущего производителя ортопедических изделий в Украине, продукция которого на сегодняшний день представлена по всей Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и США».

На официальном сайте «Торос-Груп» местонахождением предприятия указывается столичный офис на проспекте Победы, 123. Вместе с тем, фирма сообщает, что «более 300 компаний успешно представляют «Торос-Групп» во всех регионах Украины и за ее пределами. Среди них — национальные фармацевтические дистрибьюторы и сети аптек, магазины медицинской техники и ведущие интернет-магазины».