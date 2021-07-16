На турецком курорте Кемер бизнесмен из Украины устроил пьяный дебош и избил ребенка

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На турецком курорте Кемер собственник украинского предприятия Торос-Груп Роман Александрович Трухачов (Roman Trukhachov) в нетрезвом состоянии сначала напал на маленького ребенка, а затем устроил драку с его отцом. На место происшествия была вызвана турецкая полиция. Все подробности происшествия описаны в прилагаемом протоколе полиции, который опубликовало издание «Досье«.

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Роман Трухачов со своей семьёй после нападения на ребёнка.

Как отмечает издание, по словам  полицейских, поводом для безобразной выходки Романа Трухачова стал конфликт его малолетнего сына с ровесником. Некоторое время дети мирно играли вместе в детской комнате отеля. Потом между ними произошла ссора. Сын Романа Трухачова пожаловался отцу на своего обидчика. Трухачов-старший, которій как утверждают журналисті издания біл в нетрезвом состоянии, в ярости вскочил и побежал к семье мальчика. Подскочив к ним, Трухачов безо всяких объяснений якобі схватил чужого малыша и стал его бить, громко и нецензурно ругаясь.

Отец мальчика быстро прекратил экзекуцию своего сына. Вместо извинений Роман Трухачов накинулся с кулаками на отца второй семьи. После драки семья пострадавшего ребенка обратилась в полицию. На этом этапе испугавшийся правоохранителей Роман Трухачов начал предлагать «замять инцидент».

«Если уж на то пошло, то ладно, я извиняюсь», — сказал он. Однако пострадавшая семья отказалась принять такие извинения. В результате турецкая полиция зафиксировала все подробности инцидента. Указав, что Роман Трухачов в нетрезвом состоянии сначала без объяснений напал на чужого ребёнка и бил его, а затем устроил драку с отцом ребенка.

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Роман Трухачов

Как отмечает издание «Досье«, бизнесмен Трухачов в Украине занимается изготовлением ортопедических изделий. Позиционируя принадлежащую ему фирму «Торос-Груп» (TorosGroup) как «ведущего производителя ортопедических изделий в Украине, продукция которого на сегодняшний день представлена по всей Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и США».

На официальном сайте «Торос-Груп» местонахождением предприятия указывается столичный офис на проспекте Победы, 123. Вместе с тем, фирма сообщает, что «более 300 компаний успешно представляют «Торос-Групп» во всех регионах Украины и за ее пределами. Среди них — национальные фармацевтические дистрибьюторы и сети аптек, магазины медицинской техники и ведущие интернет-магазины».

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