На Вінниччині в ДТП загинули двоє людей

Автопригода сталась сьогодні, 12 січня, у Вінницькому районі поблизу м. Липовець близько півдня. Внаслідок зіткнення двох легковиків, травми несумісні з життям, отримали водій та пасажир одного з них.

За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій автомобіля «ВАЗа» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з зустрічним автомобілем Volvo.

У результаті аварії водій «ВАЗа» та його 35-річний пасажир від отриманих ушкоджень загинули на місці події.

40-річний водій Volvo не постраждав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області