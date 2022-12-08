На Вінниччині у ДТП загинуло двоє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 грудня близько 19.20 години неподалік села Тишківка Гайсинського району. Внаслідок автопригоди загинуло двоє людей. Слідчі встановлюють обставини події.

За попередньою інформацією слідства, 42-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz, житель м. Луцьк, рухаючись автодорогою зі сполученням Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автобусом ПАЗ, за кермом якого був 55-річний мешканець Миколаївської області.

У результаті аварії водій автобуса ПАЗ та його 25-річний пасажир отримали травми несумісні з життям.

Водій вантажівки госпіталізований до місцевої лікарні.

Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

Слідчі з’ясовують усі причини та обставини автопригоди.

За цим фактом поліція розслідує провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання – до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області