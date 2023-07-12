На Вінниччині у ДТП загинув водій Dacia Logan (фото)

11 липня у Вінницькому районі загинув 61-річний житель м. Вінниці. Чоловік не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Травми, які отримав водій, виявились несумісні з життям.

Аварія сталась близько 19:10 на автодорозі Вінниця – Тиврів.

На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські провели першочергові слідчі дії. Остаточні обставини та причини автопригоди будуть встановлені після проведення ряду експертиз.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Слідчим управлінням обласного главку поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області